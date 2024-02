Damit auf die Frauenhäuser aber finanziell keine neue Belastung hinzukommt, würden die Hauswirtschafterinnen vollständig vom Land finanziert. Das steht im Beschluss von CDU, SPD und FDP. So wolle die Regierung den hilfesuchenden Frauen die nötige Unterstützung zusichern und einen leichteren Weg in den Alltag ermöglichen, sagt Pott.

Die Fachkräfte in den Frauenhäusern sind voll ausgelastet und waren bisher durch hauswirtschaftliche Arbeiten doppelt beansprucht.

Die meisten Frauenhäuser in Sachsen-Anhalt seine nach Angaben des sozialpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion zu annähernd 100 Prozent belegt. Und die Zahl der Frauen und auch Kinder, die in den Frauenhäusern Schutz suchen, seien leider in den zurückliegenden Jahren weiter angestiegen.