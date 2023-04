Gewalt gegenüber Frauen Zu wenige Hilfsangebote im Land: "Ist ein Frauenleben so wenig wert?"

In Sachsen-Anhalt werden immer mehr Fälle von häuslicher Gewalt und Partnerschaftsgewalt verzeichnet. Die Betroffenen sind in den meisten Fällen Frauen. Die Hilfsangebote im Land können die Nachfrage teilweise jedoch nicht mehr bedienen, so gibt es etwa zu wenige Plätze in Frauenhäusern. Es fehlt an der Finanzierung, aber auch an Sensibilisierung in der Gesellschaft.