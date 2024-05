Ameos verlagert Klinikbereiche von Staßfurt nach Bernburg

Auch die Bürgerinnen und Bürger ärgern sich über die Entscheidung des Krankausbetreibers. "Die Region stirbt aus. Es geht immer nur darum, Geld zu machen. Und da sehen wir, was rauskommt", sagt ein Mann im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. "Es war ja noch das Einzige, was wir hier in Staßfurt hatten. Und dann kommt die Entscheidung so plötzlich und unerwartet, wie ich gehört habe", ergänzt eine Frau.