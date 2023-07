In Sachsen-Anhalt gehen viele Arbeitnehmer in den Ruhestand. Stellen lassen sich zunehmend schlechter besetzen.

Die Landesregierung sieht in der Zuwanderung von Fachkräften einen wichtigen Schritt zur Lösung.

Die Opposition ist geteilter Meinung und pocht auch auf bessere Bildungs- und Familienpolitik.

Der Mangel an Arbeitskräften in Sachsen-Anhalt nimmt zu. Viele Arbeitnehmer gehen in den Ruhestand, Stellen können teilweise lange nicht nachbesetzt werden. Besonders Fachkräfte fehlen. Die Bundesagentur für Arbeit teilte mit, die Stellen würden länger unbesetzt bleiben. Im Juni 2023 waren bei den Agenturen für Arbeit in Sachsen-Anhalt 20.500 Arbeitsstellen zur Besetzung gemeldet, davon waren 12.900 Fachkraftstellen. Im Landtag diskutierten die Fraktionen über Lösungen.

Regierungskoalition setzt auf Zuwanderung

Katja Pähle (SPD) spricht sich für Zuwanderung als Lösung aus. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Engin Haupt Die Regierungskoalition, bestehend aus CDU, SPD und FDP, will die fehlenden Arbeitskräfte vor allem durch Zuwanderung ins Land holen. Die SPD-Fraktionschefin Katja Pähle sagte: "Wir werden den Bedarf an Arbeitskräften ohne Zuwanderung nicht decken können". Es gehe nicht nur um IT-Experten, betonte Pähle. "Wir brauchen genauso Zuwanderung in die Pflege, ins Handwerk, in unsere Kindertageseinrichtungen." Dazu brauche es eine andere Willkomenskultur. Wichtig sei zudem, die Quote der Schulabbrecher zu senken.

Guido Heuer (CDU) betonte, Familienpolitik sei neben ausländischen Fachkräften ein wichtiger Faktor. (Archivbild) Bildrechte: dpa Der CDU-Fraktionsvorsitzende Guido Heuer sagte, es könne ein Ziel sein, den Mangel an Arbeitskräften durch gesteuerte Fachkräftezuwanderung zu lindern. Zudem sprach Heuer über Familienpolitik als wichtigen Faktor: "Wir müssen zusehen, dass wir die 80 Millionen Einwohner, auf die unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem ausgelegt ist, auch halten. Und natürlich muss zu allererst das Ziel sein, das wieder ohne Zuwanderung hinzukriegen".

Andreas Silbersack (FDP) ist optimistisch, dass die Ansiedlungen von Unternemen sich positiv auswirken werden. (Archivbild) Bildrechte: imago/VIADATA Die FDP ist überzeugt, dass sich auch Unternehmensansiedlungen positiv auf die Lage in Sachsen-Anhalt auswirken werden. Fraktionschef Andreas Silbersack sagte: "Anker-Investitionen wie Intel oder andere werden dafür sorgen, dass wir wieder jünger werden, dass wir mehr werden in Sachsen-Anhalt".

Opposition geteilter Meinung

Cornelia Lüddemann (Die Grünen) sieht vornehmlich in der Zuwanderung von Fachkräften eine Lösung. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Die Opposition in Sachsen-Anhalt zeigte sich uneins über mögliche Lösungen für den Mangel an Arbeitskräften. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Cornelia Lüddemann, setzt ebenfalls auf Zuwanderung. Sie sagte, angesichts der jetzt schon unbesetzten Fachkraftstellen in Sachsen-Anhalt brauche man Zuwanderung auch von außerhalb der Europäischen Union.

Eva von Angern (Die Linke) betonte, es brauche eine bessere Bildungspolitik. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter Die Linke setzte den Fokus auf eine bessere Bildungspolitik. Fraktionsvorsitzende Eva von Angern sagte, man könne sich keinen einzigen Schulabbrecher mehr leisten. Das Land müsse die Schulsozialarbeit verstetigen. Es brauche ein Netzwerk, dass Schülerinnen und Schüler auffängt und unterstützt.