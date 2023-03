Ausstellung Handwerkskammer Dresden zeigt witzige Berufswelt in Karikaturen

Fast jeder hat sich schon einmal über Handwerker geärgert. Doch unbestritten sind die Frauen und Männer oft die Retter in der Not, wenn es um die fachkundige Reparatur eines Schadens geht oder etwas erneuert werden muss. Mit einem zwinkernden Auge schaut eine Karikaturen-Ausstellung der Handwerkskammer (HWK) in Dresden auf ihre Arbeit. In ihrem Bildungszentrum stellt sie ab Freitag 80 Zeichnungen eines Wettbewerbes dazu aus.