Auch der Naumburger Domgarten wird zur großen Picknickwiese. Zwischen 11 und 18 Uhr gibt es ein buntes Programm und Möglichkeiten, Kaffee und Kuchen zu genießen. Es werden Sonderführungen angeboten und die KinderDomBauhütte öffnet ihre Türen für Mitmach-Aktionen. Der Eintritt in den Domgarten ist frei.

Bei der Sonderführung "Es grünt so grün" um 11.30 Uhr im Rahmen des Gartenträume-Picknicktages können Gäste die botanischen Inspirationen des heutigen Welterbes entdecken.

Im Amtsgarten in Halle dürfen unter dem Motto "Komm raus zum Spielen" nicht nur Leckereien, sondern auch Karten- und Brettspiele, Puzzles oder Handygames mitgebracht werden. Spaß für die ganze Familie versprechen auch der "Cirkus Knopf" im Gutspark Schönhausen sowie sportliche Vergnügungen im Stadtpark Aschersleben und museumspädagogische Angebote im Georgengarten in Dessau-Roßlau.

Livemusik gibt es unter anderem im Stadtpark Tangerhütte, im Schlosspark Harbke, im Kurpark Bad Schmiedeberg und im Elbauenpark Magdeburg. Führungen werden beispielsweise auf den Wallanlagen in Gardelegen und im Naumburger Domgarten geboten.

Literaturfreunde werden in den Klostergärten Drübeck bei der Lesung "Streifzug durch den Harz" mit Miriam Fuchs oder beim musikalisch-literarischen Programm "Der Teetopf war so wunderschön" im Park Dieskau unterhalten. Weinliebhaber kommen in Burg bei der Führung "Gartenträume und Weingenuss" oder im Barockgarten Mücheln auf ihre Kosten.