Vor dem Landgericht Halle hat am Dienstag der Prozess gegen die Schleuser-Bande begonnen. Das Ermittlungsverfahren mit dem Namen "Taubenschlag" konzentrierte sich vor allem auf die Berkana GmbH. Von Weißenfels aus vermittelte das Unternehmen laut Anklage Leiharbeiter an mehrere Fleisch verarbeitende Betriebe in Sachsen und Sachsen-Anhalt, unter anderem auch an das Tönnies-Werk in Weißenfels. Die Erträge aus dem illegalen Geschäftsmodell werden auf 1,3 Millionen Euro beziffert.