Es fing damit an, dass Christian Eckert beobachten musste, dass Menschen im kleinen Kreis ganz anders redeten als "draußen". Dass viele ihre Kritik nicht mehr öffentlich aussprechen. "Ich kann das nicht. Bis zu einem gewissen Punkt kann ich das hinnehmen. Aber dann muss ich zu Sachen, die so richtig in mir brennen, irgendwie ein Statement abgeben. Das ist normal, das darf man." Bildrechte: MDR/Matthias Eckert

Allerdings hatte das zunehmend Folgen auch im Privaten. "Wir wurden beispielsweise zu Veranstaltungen nicht mehr eingeladen von Leuten, denen man persönlich überhaupt nichts getan hat. Sondern es geht da offensichtlich um eine politische Einstellung."

Christian Eckert stammt aus Erfurt, lebt seit 2001 in Weimar. Er hat Kunst und Geschichte auf Lehramt studiert und arbeitet jetzt an der Bauhaus-Universität in der Studienberatung. Nebenbei ist er noch Stadtführer in Weimar. "Diese Führungen geben mir die Möglichkeit, dieses Wissen, was ich habe, anzuwenden und das auch noch so wunderbar bezogen auf diesen Ort Weimar, da kann ich Geschichte und Kunst gut verbinden."

Ideologisierung des privaten Raumes

Den Schritt, jetzt für den Stadtrat zu kandidieren, bezeichnet Eckert als eine "Flucht nach vorn". Denn seine Wahrnehmung, dass der Umgang der Menschen miteinander sich verändert hat, erreichte einen traurigen Höhepunkt, als jemand das, was Eckert in sozialen Medien geäußert hatte, seinem Arbeitgeber zuspielte. "Leute so anzuzinken, das ist eine Form von Umgang, die kenne ich bisher nur aus dem Geschichtsunterricht, das ist nicht hinnehmbar." Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Und so war für ihn der Schritt folgerichtig, sich mehr einzubringen, mehr gegen diese "Ideologisierung des privaten Raums" wie er das nennt, zu unternehmen. Sich nicht nur im Freundeskreis und in sozialen Medien zu äußern, sondern die Stadt, die Gesellschaft hier, mitzugestalten. "Im Stadtrat bist du einfach ganz nah dran an den Problemen", sagt Eckert.

Dabei geht es ihm nicht um ein geschlossenes Weltbild. Eckert denkt eher in Sachzusammenhängen: "Ich finde zum Beispiel eine Versiegelung von Fläche genauso schlecht, wie das die Grünen finden. Bei anderen Themen stimme ich denen aber gar nicht zu. Aber ich habe den Eindruck, ich muss jetzt immer das Ganze annehmen. Ansonsten werde ich nicht mehr akzeptiert."

Weil das für ihn nicht zu einer diversen Gesellschaft passt, kandidiert er auch nicht für eine bestimmte Partei, sondern für das für das Bürgerbündnis Weimarwerk.

"Ich kann mich keinem Dogma unterwerfen. Ich kann eine Haltung haben, aber wenn ich merke, die funktioniert nicht, kann ich die auch wieder aufgeben, wenn mein Gegenüber die besseren Argumente hat." Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann