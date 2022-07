Am Ufer der Saale ist am Freitagnachmittag ein Mann tot aufgefunden worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde der Tote an der Ziegelwiese entdeckt. Ob es sich um den seit Mittwoch vermissten 33-Jährigen handele, müsse noch untersucht werden.

Zuvor war infolge eines mutmaßlichen Badeunfalls nach dem vermissten Mann gesucht worden. Nach Zeugenaussagen war der 33-Jährige, der mit einem Bekannten unterwegs gewesen sein soll, am Mittwoch in den Mittagsstunden in den Fluss gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Ein Großaufgebot an Kräften aus DLRG, Wasserschutzpolizei und Feuerwehr hatte nach dem Vermissten gesucht. Dabei wurden auch ein Polizeihubschrauber und ein Spezialboot mit Ultraschall-Sensoren eingesetzt.