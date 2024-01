Mehrfamilienhaus in Halle Nach Brand unbewohnbar: Mieter zündelt im eigenen Haus

09. Januar 2024, 09:59 Uhr

In der Nacht zum Dienstag hat ein Mann in dem Mietshaus, in dem er selbst wohnt, Sperrmüll angezündet. Als Grund nannte er der Polizei, dass das Licht im Flur nicht funktioniert habe. Die mehr als 20 Bewohner können momentan nicht in ihre Wohnungen zurück.