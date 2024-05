Auto Unfallursache ungeklärt: 22-jähriger Radfahrer stirbt bei Unfall in Dessau

19. Mai 2024, 10:55 Uhr

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Dessau am Samstag ermittelt die Polizei weiter zur Unfallursache.

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer war auf der Bundesstraße 185 beim Überqueren einer Kreuzung von einem Auto erfasst worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.