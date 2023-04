Rund um den jüdischen Gedenktag Jom ha-Schoa sind weltweit weitere Aktionen geplant, so unter anderem am Dienstag in Leipzig. An der zentralen Gedenkveranstaltung am Mittwoch in Warschau nimmt neben dem israelischen Präsidenten Jitzchak Herzog auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil.