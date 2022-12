Nach der Explosion in einer öffentlichen Toilette in Halle Ende September hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen zwei Mädchen eingestellt. Beide seien noch unter 14 Jahren und damit nicht strafmündig, sagte ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT. Was sich genau abgespielt habe, werde nun nicht mehr weiter untersucht. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung über die Einstellung des Verfahrens berichtet.