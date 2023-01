Nixe hat Fischer großen Fang beschert

Dass dafür eine Nixe aufgestellt wird, ist fast zwingend. Schließlich sollen Fischer, die vor Hunderten Jahren in dem Gebiet lebten, am Wochenende nach Ostern der Nixe Kuchen und Wein an den Saalestrand gestellt haben, so die Sage. "So haben sie sich für den hervorragenden Fischfang bedankt", erklärt Künstlerin Lichtenberg. Karin Grundmann (links) vom Verein "Gesundes Trotha" und Künsterlin Heike Lichtenberg am zukünftigen Standort der Saalenixe Bildrechte: MDR/Hannes Leonard

Nixen sind in Halle derzeit sehr beliebt. Auch Klaus-Dieter Gerlang will eine Nixen-Skulptur aufstellen. Nur wenige Kilometer saaleaufwärt, will er den beliebten Badestrand auf der Peißnitz mit einer barbusigen Bronze-Nixe aufwerten, erzählt er im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Doch während Lichtenbergs Nixe vergleichsweise geräuschlos genehmigt worden ist, wird über Gerlangs Nixe heftig diskutiert.

Wie nackt darf eine Nixe sein?

Bildrechte: dpa Der Grund: Gerlang hatte vorab aufgerufen, die nackten Brüste der Nixe zu berühren. Das soll Glück bringen, ist Gerlang überzeugt. Das sei Sexismus, sagen Gerlangs Kritiker. Im Stadtrat wurde deshalb mehrfach über die barbusige Nixe diskutiert, immer ohne Ergebnis. Dann ist aufgefallen, dass der geplante Standort gar nicht der Stadt gehört.



Das Wasser- und Schifffahrtsamt ist für eine Genehmigung zuständig und hat keine Probleme mit der Aufstellung, sagt Initiator Gerlang. "Wenn ich das Geld für die Skulptur zusammen haben, wird sie aufgestellt." Bis das so weit ist, könnte aber noch viel Wasser die Saale runterschwimmen. Eine Spendenkampagne im Internet für die barbusige Nixe läuft schleppend. Außerdem gibt es in der Stadt noch immer Widerstand gegen Gerlangs Projekt.

Verfahren für Kunst fehlt