Verfolgungsjagd vor Weihnachten A38-Falschfahrer hatte vor Unfall Polizeisperre umfahren

24. Januar 2024, 10:11 Uhr

Als kurz vor Weihnachten ein 57-Jähriger vor einer Polizeikontrolle in Staßfurt geflohen ist, wussten die Beamten noch nicht, wen sie vor sich hatten. Es folgte eine mehr als 80 Kilometer lange Verfolgungsjagd. Der Mann fuhr mehrfach in den Gegenverkehr der Autobahnen, was am Ende ihm und zwei Frauen das Leben gekostet hat. Dabei umfuhr er auch eine Polizeisperre. Diese Details hat nun das Innenministerium veröffentlicht.