Nachdem die traditionelle Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz in den vergangenen Jahren wegen Corona und Umbauarbeiten ausfallen musste, findet das Hauptevent nach vier Jahren Pause wieder statt. Auch das traditionelle Feuerwerk ist geplant. Dazu gibt es Livemusik. Für die Veranstaltung auf dem Hexentanzplatz werden Eintrittskarten benötigt. Bildrechte: picture alliance/dpa/Matthias Bein

In Schierke soll es wie im vergangenen Jahr am 30. April ein Mittelalterfest mit Bands, Gauklern, Wikingern und Rittern sowie das traditionelle Hexen- und Teufeltreiben geben.



Mit Einbruch der Dunkelheit soll dann das Walpurgisfeuer angezündet werden. Zuvor ziehen ab 18 Uhr bei einem Umzug Hexen und Teufel durch den Ort am Brocken. Begleitet wird der Hexenumzug von zahlreichen Vereinen, Musikern und Walk-Acts. Zudem ist eine Pyro- und Lasershow geplant.



Auch am 1. Mai können Gäste den Mittelaltermarkt bis 17 Uhr besuchen.

In Wernigerode wird die Walpurgisnacht mit einer Veranstaltung in der Schierker Feuerstein Arena gefeiert. Dort wartet Livemusik auf die Gäste. Bildrechte: picture alliance/dpa/Matthias Bein

Josephskreuz (Stolberg): Shuttle vom Parkplatz

Auch am Josephskreuz wird in diesem Jahr wieder die Walpurgisnacht gefeiert. Gäste können mit Shuttlebussen vom Parkplatz Forsthaus Auerberg zum Kreuz und wieder zurückfahren. Für Unterhaltung soll ein musikalisches Rahmenprogramm sorgen.

Bad Grund feiert am Hübichenstein die Walpurgisnacht mit Livemusik am 30. April. Neben der Premiere einer Kinderoper soll es einen Musikumzug und eine Feuer- und Lichtperformance geben. Im Anschluss kann getanzt werden. Der Hübichenstein ist der Rest eines urzeitlichen Korallenriffs. Der Sage nach soll hier der Zwergenkönig Hübich gewohnt haben. Bildrechte: IMAGO / Jahn Pictures

Die Baumannshöhle im Landkreis Harz bietet am 30. April ein spezielles Programm für Kinder an. Es solle eine Mal- und Bastelstraße sowie eine Hexenbesen-Werkstatt geben. Höhepunkt der Walpurgisparty ist eine Hexenlesung im Goethesaal. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Klaus-Dietmar Gabbert

In Stiege startet die Feier am 30. April um 18 Uhr auf dem Festplatz am Stieger See. Hier gibt es neben einem Unterhaltungsprogramm für Kinder mit Musik von den Stieger Hexen, eine Feuershow und eine Rede vom Oberteufel. Abgeschlossen wird das ganze von einem Feuerwerk über dem Stieger See. Das Programm gibt es hier.

Treffpunkt für den kleinen Walpurgis-Festumzug durch Hüttenrode ist am 30. April um 19 Uhr an der Schule in der Langen Straße. Von dort geht es mit musikalischer Begleitung durch den Spielmannszug zur Hüttenröder "Meine", wo das Walpurgisfeuer brennen soll. Bildrechte: picture alliance/dpa | Matthias Bein

Auch in Elbingerode (OT Oberharz) wird am 30. April die Walpurgisnacht gefeiert. Um 18 Uhr treffen sich die Menschen dort zum gemeinsamen Umzug an der Grundschule Elbingerode. Für 22 Uhr ist ein Feuerwerk geplant.

Das traditionelle Walpurgis-Fest in Wippra (Ortschaft von Sangerhausen) soll ebenfalls am 30. April stattfinden. 18 Uhr soll es auf dem Festplatz (Anger 3, ehem. Angerschulhof) losgehen. Ab 21:30 Uhr ist eine Feuershow geplant, anschließend kann in der "Disco" getanzt werden.

Die Mansfelder Bergwerksbahn fährt am 30. April vom Bahnhof Benndorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) direkt zum Walpurgisfeuer am Eduardschacht. Mehr Informationen zur Walpurgisfahrt in Benndorf gibt es hier.