Vor allem aus zwei Gründen geraten Menschen auf die falsche Spur der Autobahn, berichtet Olaf Hoppe, Sprecher der Polizei Leipzig: "Das eine ist Ortsunkenntnis, dass man also, weil man die Strecke nicht kennt, falsch auf die Autobahn auffährt. Und das andere ist eine gewisse – ich nenne es jetzt mal – Verwirrtheit, die bei manchen Autoführenden eintritt und man sich dann sozusagen nicht genau der Situation bewusst ist und so auf die Autobahn falsch auffährt."

Das Kernproblem ist dabei: Wie findet man die Person, die verkehrt herum fährt? Hoppe erklärt: "Erstens ist natürlich die Meldung desjenigen, der einen Geisterfahrenden sieht, immer zum genau definierten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Alles, was danach ist, da bewegen sich ja alle Menschen weiter. Der Meldende ist möglicherweise schon woanders und auch der Geisterfahrende ist woanders und unsere Streifen sind zudem auch wo ganz anders. Und jetzt kommt es darauf an, wie ich welche Einsatzkräfte zur Verfügung habe, die also in der Spur mitfahren können und sich im Gegenverkehr nähern können. Und das muss man koordinieren."