Die Eisleber Wiese spielt längst in der Champions League der Volksfeste ganz vorne mit. Oft wird sie in einem Atemzug mit den ganz Großen genannt: dem Oktoberfest, der Cannstatter Wasen oder der Kieler Woche. In den ostdeutschen Bundesländern sucht die Eisleber Wiese ihresgleichen. Und sie wird schon mehr als 300 Jahre länger gefeiert als das Oktoberfest in München.

Dieser Tradition will der Eisleber Wiesenmarkt treu bleiben und den Veranstaltern zufolge auch in diesem Jahr eigene Superlative setzen. So werde zum Jubiläum im 500. Wiesenjahr vom 16. bis zum 19. September die Festfläche auf rund 90.000 m² erweitert. Dadurch verlängere sich die Vergnügungsmeile in diesem Jahr auf knapp fünf Kilometer.

Nino de Angelo ist Stargast

Als Stargast kündigten Eislebens Bürgermeister Carsten Staub und der Marktmeister Siegmund Michalski den Sänger Nino de Angelo an. Mitorganisator Michalski sieht sich nun aber vor allem nach der gelungenen Premiere der Frühlingswiese gut vorbereitet: "Die Jubiläumswiese ist für uns Ansporn und Herausforderung zu gleich. Wie werden hier etwas abliefern, was man von uns gewohnt ist, aber nicht selbstverständlich ist." Schlagerstar Nino de Angelo ist eines der Highlights auf der diesjährigen Eisleber Wiesen. Bildrechte: MDR/Die Schlager des Monats

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Wiese in diesem Jahr so groß wird wie noch nie in ihrer 500-jährigen Geschichte. Siegmund Michalski Marktmeister

Seit Dienstag wird an Eislebens Stadteingängen mit großen Plaketen auf die Jubiläumswiese hingewiesen. Für dieses Jahr versprach Michalski fünf Wiesenpremieren, von denen zwei sich zum ersten Mal auf einem Volksfest präsentieren.

Kostenloser Jahrmarkt – Bier wird aber teurer

Aufgrund des Jubiläums werde es außerdem einen Jahrmarkt geben, der an die Anfänge vom einstigen Vieh- und Ochsenmarkt hin zum größten Volksfest in Mitteldeutschland erinnern soll, erklärt Michalski. "Alles, was auf diesem Jahrmarkt an Aktionskünstlern zu erleben ist, kann man bei freiem Eintritt erleben."