Am Sonntag entscheiden die Bürgerinnen und Bürger in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) in einer Stichwahl über ihren neuen Oberbürgermeister. CDU-Kandidat Thorsten Schweiger und Andreas Gehlmann von der AfD stehen zur Wahl.



Im ersten Wahlgang am 14. April hatte Thorsten Schweiger die Nase mit knapp 33 Prozent der Stimmen vorn. Andreas Gehlmann holte gut 29 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 44 Prozent.



In der Rosenstadt Sangerhausen sind knapp 22.000 Wählerinnen und Wähler wahlberechtigt. Die Wahllokale sind zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet.