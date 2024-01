Trotz sinkender Pegel und dem offiziellen Ende des Katastrophenfalls im Kreis Mansfeld-Südharz, in dem Oberröblingen liegt, ist es für eine endgültige Entwarnung noch zu früh. An der Helme herrscht weiterhin Hochwasseralarmstufe 4.

Und auch die Hilfseinsätze in Oberröblingen laufen wohl noch einige Tage weiter, allerdings in kleinerem Umfang. Direkt neben der Helme-Brücke in Oberröblingen verladen ein paar Männer vom THW am Donnerstagnachmittag eine Pumpe auf einen Anhänger. Sie wird inzwischen nicht mehr gebraucht.