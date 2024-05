Saalekreis Trotz Umbenennung: Weiter Verwirrung wegen doppelter Straßennamen in Braunsbedra

Hauptinhalt

08. Mai 2024, 09:40 Uhr

28 Straßennamen wurden in Braunsbedra geändert, weil es sie teils doppelt gab und so Pakete am falschen Ort ankamen. Die Maßnahme zeigt bisher aber noch nicht komplett Wirkung.