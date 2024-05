Kascha lobte zudem die Entwicklung und auch die Zusammenarbeit zwischen der HSB und der Feuerwehr. So seien etwa am vergangenen Mittwoch (01.05.) Kesselwagen mit Wasser zum Einsatz gekommen und auch ein für die Feuerwehr hergerichteter Waggon mit Geräten stand bereit.

Am 1. Mai hatten am Brocken im Bereich Königsberg 10.000 Quadratmeter gebrannt. In diesem Bereich hatten die Einsatzkräfte 2022 mehrere Tage gegen einen Großbrand gekämpft.