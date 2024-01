Die Feuerwehr in Berga verbreitete auf ihrer Facebook-Seite am Freitag unterdessen Lob: Trotz all der "negativen Gedanken", von denen man am Vortag in den sozialen Netzwerken "überrollt" worden sei, seien Einsatzbereitschaft und Motivationen der Helferinnen und Helfer weiterhin groß. Man lasse sich das, was man zusammen geleistet habe, nicht kaputt machen, hieß es in dem Post.