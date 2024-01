26. Dezember 2023: Evakuierung an der Helme in Mansfeld-Südharz

Im Landkreis Mansfeld-Südharz werden die rund 180 Bewohner der Ortschaft Thürungen in der Verbandsgemeinde Goldene Aue aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Als Grund nennt der Landkreis die aktuelle Hochwasserlage am Stausee Kelbra und an der Helme. Der Landkreis ruft dazu auf, sich aufgrund der drohenden Überschwemmungen zu Verwandten oder Bekannten zu begeben. Alternativ könne die Notunterkunft in der Turnhalle in der Ziegelhüttenstraße in Kelbra genutzt werden.

Nach den Dauerregenfällen in den vergangenen Tagen hat der Stausee Kelbra den Angaben zufolge seine Kapazitätsgrenze erreicht, so dass in den Ortschaften entlang der Helme Überschwemmungen drohen. Betroffen seien Orte in den Gemeinden Goldene Aue, Südharz, Sangerhausen und Allstedt. Auch hier sind die Einwohner demnach aufgerufen, sich auf mögliche Evakuierungsmaßnahmen vorzubereiten.

25. Dezember 2023: Hochwasserwelle der Mulde am Dienstag erwartet

Die in Grimma oder Freiberg festgestellte Hochwasserwelle läuft flussabwärts nach Sachsen-Anhalt und wird am zweiten Weihnachtsfeiertag den Scheitel in Bad Düben an der Landesgrenze erreichen. Für die Pegel der Mulde in Dessau und Anhalt-Bitterfeld gilt weiterhin die zweithöchste Alarmstufe 3 von 4.

Das Erreichen der höchsten Alarmstufe 4 sei dagegen am Pegel Bennungen der Helme im Landkreis Mansfeld-Südharz möglich. Hintergrund ist die allmählich volllaufende Talsperre in Kelbra, wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz am Montagabend mitteilte. Angesichts der Wetterprognose werde die Talsperre innerhalb der nächsten 24 bis 30 Stunden voll sein, heißt es. Entsprechend werde mehr Wasser abgelassen. Für den Pegel Bennungen sei dann ein Wasserstand von 2,20 Meter bis 2,40 möglich – noch liegt er bei gut 1,90 Metern.

Der Bahn-Verkehr in Sachsen-Anhalt ist durch die Wassermassen beeinträchtigt. Zwischen Magdeburg und Hannover gibt es Probleme. Auf der Strecke von Magdeburg nach Helmstedt sind Gleise unterspült. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass noch bis zum 27. Dezember Züge umgeleitet werden müssen. Außerdem können die Züge nicht in Peine, Helmstedt oder Braunschweig Hauptbahnhof halten.

Die Fähre in Brachwitz im Saalekreis kann derzeit wegen Hochwassers nicht fahren. Auch bei der Fähre Ferchland-Grieben ist der Betrieb am ersten Weihnachtsfeiertag eingestellt worden.

24. Dezember 2023: Pegelstände steigen weiter

Am Pegel Bad Düben steht das Wasser am Abend knapp 30 Zentimeter höher als noch am Mittag, heißt es vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz. Man habe deshalb für Dessau und den Landkreis Anhalt-Bitterfeld Alarmstufe 3 von 4 ausgerufen.

Zuvor hatte die Behörde dieselbe Alarmstufe bereits für die Dumme am Pegel Tylsen im Altmarkkreis Salzwedel sowie für die Ohre bei Wolmirstedt im Landkreis Börde ausgerufen. In Wolmirstedt überschritt der Pegel die Marke von 260 Zentimetern.

Auch an der Unstrut bei Wangen im Burgenlandkreis steigen die Wasserstände. Dort und an der Helme bei Bennungen in Mansfeld-Südharz gilt nun die Alarmstufe 2.

Laut des gemeinsamen Hochwasser-Portals der Länder hatte der Elbe-Pegel in der Nacht zum 23. Dezember bei Schöna an der Grenze zu Tschechien die Alarmstufe 1 gerissen. An fünf weiteren Pegeln gilt Alarmstufe 1: so an der Ilse und der Bode im Harz, an der Schwarzen Elster im Landkreis Wittenberg, der Jeetze im Altmarkkreis Salzwedel und an der Ehle im Jerichower Land.

23. Dezember 2023: Ohre tritt über die Ufer

Für die Ohre bei Wolmirstedt im Landkreis Börde rechnet der Landesbetrieb für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt mit dem Ausrufen der 3. Warnstufe. Um 12:15 Uhr betrug der Pegel 248 cm, die Warnstufe 3 gilt ab 250 cm. Die Ohre ist bereis an zahlreichen Stellen über die Ufer getreten und hat Gärten, Äcker, Gehwege und kleinere Straßen überflutet.