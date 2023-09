Der diesjährige Weihnachtsmarkt in Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz ist gerettet. Wie Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, ist es gelungen, die benötigten 10.000 Euro über Sponsoren zu akquirieren, um den Weihnachtsmarkt in Verbindung mit dem sogenannten "Advent in den Kupferhöfen" stattfinden lassen zu können.

Ursprünglich war der Weihnachtsmarkt aufgrund der schlechten Haushaltslage der Stadt abgesagt worden. Der Weihnachtsmarkt und der "Advent in den Kupferhöfen" beginnen am 15. und enden am 17. Dezember. Vor gut zwei Monaten hatte die Stadt angekündigt, wegen klammer Kassen den Weihnachtsmarkt absagen zu müssen. Hettstedt hatte zu dem Zeitpunkt Schulden in Höhe von 30 Millionen Euro.