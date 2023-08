Heftige Regenfälle im Süden Sachsen-Anhalts haben am Sonntag die Feuerwehren auf Trab gehalten. Wie die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, rückten am Sonntagabend im Saalekreis die Kameraden binnen zwei Stunden fast 30 mal aus. Allein in Merseburg gab es demnach 18 Einsätze. Auch in Schkopau, Leuna und den umliegenden Gemeinden rückten die Helfer aus. Gründe waren vollgelaufene Keller, Wohnungen und umgestürzte Bäume.