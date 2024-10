Die Polizei im Saalekreis ermittelt nach einer Serie von versuchten Ladendiebstählen. Eine Sprecherin sagte am Mittwoch MDR SACHSEN-ANHALT, dass am Dienstagabend zwei Männer im Bahnhof Merseburg Tabakwaren stehlen wollten. Als der Verkäufer das bemerkte, griffen sie sich E-Zigaretten und flüchteten. Der Angestellte lief den beiden nach und wollte sie auf der Straße stellen. Daraufhin hätten die Männer den Verkäufer mit einem Messer bedroht.

Bereits am Dienstagnachmittag hatten Unbekannte in Supermärkten in Leuna und Merseburg versucht, Alkohol und einen vollen Einkaufswagen mitgehen zu lassen. Beides misslang aber. Ein Komplize hatte laut Polizei mit einem Fluchtauto gewartet. Die Beamten prüfen nun, ob die versuchten Diebstähle auf das Konto von ein und denselben Tätern geht.