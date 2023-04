Ein unter Drogen stehender Mann hat am Samstag die Polizei in Merseburg beschäftigt. Dabei sei der 25-Jährige zunächst in einer Wohnung "ausgetickt" und habe sich am Kopf verletzt, teilte die Polizei mit. Er habe dann einen Sanitäter und eine Polizistin angegriffen, die unverletzt geblieben seien.