Haftbefehl erlassen Tote Zweijährige in Halle: Vater schweigt zu den Vorwürfen

17. Mai 2024, 06:39 Uhr

Im Fall des in Halle leblos aufgefundenen Mädchens hat sich der Vater vor dem Haftrichter nicht zu den Vorwürfen geäußert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl erlassen, weil Fluchtgefahr bestand. Das zweijährige Kind war am Sonntag an größeren Hautverbrühungen gestorben – zwei Tage nach dem eigentlichen Vorfall.