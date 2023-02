Im Windpark SEK wegen Kupferdieben im Saalekreis im Einsatz

Bei einem Einsatz an Windkraftanlagen bei Gröbers mussten am Samstag Einsatzkräfte des SEK anrücken, die spezielle Klettertechniken beherrschen. Die Polizei vermutete Kupferkabeldiebe in der Anlage. Nach Angaben der Polizei ist ein Mann festgenommen wurden, ein weiterer ist entkommen.