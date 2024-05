Nach dem Fund einer Frauenleiche am Kulkwitzer See in Markranstädt sucht die Leipziger Polizei Zeugen. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts des Totschlags und wenden sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit.

Am 6. Februar 2024 wurde an der Südspitze des Sees eine tote Frau entdeckt. Sie wurde als Liliya Gerr identifiziert und wohnte im Stadtteil Grünau. Ein letztes Lebenszeichen von ihr stammt vom 30. Dezember 2023. Die Leiche der Frau wurde nach Polizeiangaben in einem Gebüsch am Schotterparkplatz am Lausener Weg in Markranstädt gefunden.