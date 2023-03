Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am Mittwoch einen 14,3 Milliarden Euro schweren Haushalt für 2023 verabschiedet. Das sind etwa eine Milliarden Euro mehr als im letzten Jahr. 600 Millionen Euro stammen aus dem Corona-Sondervermögen. Der größte Teil des Jahresbudgets fließt in den Bereich Personal. Mit den knapp 4,2 Milliarden Euro könnten in diesem Jahr um die 43.000 Vollzeitstellen finanziert werden – zum Beispiel für Lehrer, Polizisten und Verwaltungsmitarbeiter.