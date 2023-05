In Sachsen-Anhalt ist das Interesse an den staatlichen Heizkosten-Hilfen bisher verhalten. Wie das Umwelt- und Energieministerium in Magdeburg mitteilte, sind seit dem Start vor einer Woche 1.200 Anträge eingegangen. Ein Sprecher erklärte, man habe eigentlich damit gerechnet, dass das Online-Portal überrannt wird. Vielleicht liege der verhaltene Start auch daran, dass bei vielen Menschen die Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt seien, hieß es weiter.