Große Mengen von Müll sind illegal 2021 in Sachsen-Anhalt entsorgt worden – trotz eines verschärften Bußgeldkatalogs. Laut einer Umfrage von MDR SACHSEN-ANHALT in den Landkreisen und kreisfreien Städen sind in diesem Jahr mehr als 3.500 Tonnen Müll illegal in der Landschaft gelandet. Dabei sind Gesamtkosten von rund einer Millionen Euro entstanden.