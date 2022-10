Die Umweltdetektive sind rund um die Uhr und auch an den Wochenenden in der Stadt im Einsatz. Sie gehen Bürgerhinweisen nach und suchen auch selbst nach Müll. Bei ihrer Arbeit haben sie unter anderem schon entsorgte Asbestplatten in einem Wald aufgespürt, aber auch Kanister mit Motorenölen und Farbeimer vorgefunden.

Da liegt auch mal ein Fernseher mitten in der Landschaft. Wir haben auch schon eine halbe Tonne Asbest mit in einem Wald gefunden. Und in der letzten Woche hatten wir vier bis fünf Kubikmeter Müll. Da hat eine Person die Wohnung ausgeräumt und dort lagen auch Schrauben auf den Wegen.

Auch andere Städte haben illegalen Müllabladungen den Kampf angesagt. In Stendal oder Magdeburg etwa kann jedermann über sogenannte Bürgermelder auf Fundstellen hinweisen. In Bitterfeld-Wolfen können Sammler von unachtsam weggeworfenem Müll per Foto-Dokumentation an einem Gewinnspiel teilnehmen.