28. April 2024, 16:26 Uhr

In Bernburg häufen sich aktuell Fälle von Einbrüchen in parkende Autos. Die meisten Einbrüche fanden in den vergangenen Tagen zwischen 17 und 7 Uhr statt und betrafen Autos, in denen Rucksäcke oder Taschen zu sehen waren. Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen.