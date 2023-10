Advent und Weihnachten in Sachsen-Anhalt

Die Christen feiern am 6. Dezember den Gedenktag des am meisten verehrten Heiligen St. Nikolaus, um den sich viele Legenden ranken. So soll er etwa drei verarmten jungen Mädchen nachts heimlich Geldspenden für ihre Aussteuer zukommen gelassen haben. Daraus hat sich vermutlich die Tradition entwickelt, die Kinder am Vorabend des Nikolaustages zu beschenken. Im Mittelalter wählten Klosterschüler am Vorabend des 6. Dezember einen "Kinderbischof", der mit Mitra und Gewändern eines Bischofs bekleidet in die Klosterschule kam, um Schüler zu bestrafen und zu belohnen. Ab dem 17. Jahrhundert entstand der Brauch, dass Nikolaus mit Gefolge die Häuser besuchte und den Kindern Geschenke brachte. Sein bekanntester Begleiter war dabei Knecht Ruprecht. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde aus der Verschmelzung der beiden Figuren die Gestalt des Weihnachtsmanns. Auf dessen einstiges Bischofsgewand verweist heute nur noch die rote Farbe der Kleidung, Kapuze und Pelzbesatz stammen von Knecht Ruprecht. Historisch sicher ist, dass Nikolaus im vierten Jahrhundert Bischof von Myra war, das an der heutigen türkischen Mittelmeerküste liegt. Sein Todestag war ein 6. Dezember zwischen 345 und 351. Am stärksten verehrt wurde er ab dem 8. Jahrhundert in Russland, dessen Patron er seitdem auch ist. (Quelle: dpa)