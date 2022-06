Inobhutnahmen Jugendämter mussten 2021 seltener eingreifen

In Sachsen-Anhalt haben die Jugendämter 2021 rund 1.360 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. Das waren rund 40 weniger als 2020. Das Statistische Landesamt hat diese Zahlen am Freitag veröffentlicht. Eine Inobhutnahme kommt dann infrage, wenn eine dringende Gefahr für das Kind oder den Jugendlichen besteht. Dann sorgt das Jugendamt für eine vorläufige Unterbringung etwa in einer Einrichtung oder bei einer geeigneten Person.