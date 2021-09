"Wir kontrollieren, ob die Wohnung sauber ist, ob Essen im Kühlschrank ist, ob die Kinder gut genährt sind, ob die Kinder in die Schulen oder Kitas gehen und so weiter. Und es ist nicht immer ganz einfach, auch den Eltern dann klar zu sagen, wenn das und das nicht passiert, müssen wir einen anderen Weg gehen", so Weise. Was wohl auch heißen kann, dass die Kinder nicht in der Familie bleiben können.