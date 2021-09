Vor dem Hintergrund steigender Zahlen neuer Ansteckungen mit dem Sars-Coronavirus-2 sorgen sich zahlreiche Eltern in Deutschland um die Gesundheit ihrer Kinder. Das Problem: Bisher sind nur etwa 20 Prozent der 12- bis 17-Jährigen geimpft. Für die jüngeren Kinder gibt es noch gar keinen zugelassenen Impfstoff. Also wird die Frage drängender: Wie gefährlich ist die deutlich stärker übertragbare und wahrscheinlich auch heftiger krankmachende Delta-Variante des Virus für junge Menschen? Und: Wie sicher ist angesichts dieser Voraussetzungen der Schulbetrieb?

Berit Lange ist Epidemiologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig. Bei einem Pressegespräch mit dem Sciencemediacenter fasst sie eine Beobachtung zusammen, die aktuell viele Kinderärzte in den Krankenhäusern machen: Die Zahl der Kinder, die mit Covid-19 ins Krankenhaus kommen, steigt zwar. Doch das Risiko auf einen schweren Verlauf der Krankheit ist in etwa gleichgeblieben. Nur ein bis drei Kinder pro 100.000 Infektionen in dieser Altersgruppe sterben an dem Virus, das entspricht etwa einem Hundertstel der Todesfälle bei den Erwachsenen.