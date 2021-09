Keine Kinderaufbewahrung

Betritt man den Flur, wird schnell deutlich, dass der Name "Ziether-Knirpse" kein Zufall ist. Kinderwagen stehen im Eingangsbereich, an der Wand hängen Jacken, darunter stehen kleine Schuhe, sorgsam aufgereiht. Derzeit werden sieben Kinder in der Gruppe betreut, von fünf Erzieherinnen und zwei weiteren Mitarbeitern. Der Personalaufwand ist groß, aber notwendig, denn auch die Herausforderungen sind groß, sagt Bettina Nauss: "Kommt ein neues Kind zu uns, ob angemeldet oder als in Obhutnahme, dann sind wir als Fachleute gefragt: Was braucht das Kind? Wie reagiert es darauf, dass jetzt keine Mutti da ist, kein Vati. Der eine ist still, der andere schreit. Jedes Kind reagiert anders auf diese Situation."

Die Kleinstwohngruppe soll den Kindern eine familiäre Umgebung bieten. Bildrechte: MDR/Ulrich Wittstock Besonders wichtig ist die Eingewöhnung in die neue Umgebung. Die Person, die als erste mit dem Kind in Kontakt kommt, sollte auch an den folgenden Tagen der wichtige Ansprechpartner sein. Die Dienstplanung kann das schon mal durcheinander bringen. Schwierig ist es vor allem dann, wenn Kinder auf Grund einer akuten Notsituation untergebracht werden müssen. "Manche Kinder kommen ohne Sachen. Andere haben nicht mal ein Kuscheltier dabei. Da müssen wir dann schnell etwas anbieten, um die Situation zu entspannen."

Geregelter Tagesablauf