Das ist relativ schwierig. Das Verhalten von Arbeitgebern und Institutionen ist über viele, viele Jahre eingeübt. Und so eine Kultur ändert sich halt erst mal nur langsam. Was man kurzfristig sicherlich tun könnte – und was auch schon getan wird, aber was man eventuell verstärken könnte – wäre schon in der Schule mehr Praxisbezug herzustellen. Die Leute mit dem Arbeitsleben in Kontakt bringen, die in Betriebe zu schicken, denen mal zu zeigen: Hey, das sieht hier so aus, so ist das Arbeitsleben. Und diese beiden Sphären Schule und Erwerbsleben nicht so sehr zu trennen und da noch ein bisschen mehr auf die Betriebe zuzugehen, aber auch auf die Jugendlichen.