Doch ereignisarm waren jene Jahre nicht: Der Angriff auf das World Trade Center, später dann die Finanz- und Schuldenkrise, die Diskussionen um Flüchtlinge und Zuwanderung. Es folgten Corona , Krieg in der Ukraine , Inflation und als Dauerthema immer aktuell – der Klimawandel . Man spricht inzwischen von einer Vielfachkrise, also einer insgesamt schwierigen Situation, in der sich Entwicklungen negativ verstärken.

Bis vor wenigen Jahren gab es in vielen Familien die Zusage: "Euch soll es mal besser gehen." Das hört man inzwischen eher selten im Familienkreis. Die Eltern und Großeltern sind mit solchen Versprechen vorsichtig geworden. Das bestätigt auch die 18-jährige Jolina. Sie ist in der Ausbildung zur Sozialassistentin. "Wenn meine Eltern über ihre Kindheit und über ihre Jugend sprechen, dann sprechen sie meist darüber, wie sorgenfrei doch alles war. Und ich merke, dass es für mich nicht ganz so sorgenfrei war." Sie macht ihren Eltern aber keinen Vorwurf, denn die weltpolitischen Entscheidungen fallen nicht am Familientisch.