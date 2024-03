Auch Mobbing und Ausgrenzung sind laut Greta immer noch große Probleme, nicht nur an ihrer Schule. Dass dringend Handlungsbedarf bei der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen besteht, zeigt der Barmer Arztreport 2023. Im Jahr 2022 sind demnach rund 30 Prozent der 10- bis 19-Jährigen von psychischen Leiden und Verhaltensstörungen betroffen gewesen. Darunter fallen zum Beispiel Belastungsreaktionen, Angststörungen oder Depressionen. In der Statistik werden jedoch nur professionell diagnostizierte Krankheiten aufgeführt. Die Anzahl an Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen sei also höchstwahrscheinlich noch höher, meint Axel Wiedemann, Landesgeschäftsführer der Barmer Sachsen-Anhalt.