Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) erklärte: "Es ist nur eine Momentaufnahme. Wir müssen unvermindert weiterarbeiten, damit wir unsere Ziele bei der Personalgewinnung erreichen." In der Justiz in Sachsen-Anhalt arbeiten rund 4.500 Menschen: von Richtern über Ärzte bis hin zu Handwerkern und Köchen in Gefängnissen.