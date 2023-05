Das sind die Aufgaben von Schöffen Schöffinnen und Schöffen sind ehrenamtliche Laienrichter an den Amts- und Landgerichten. Sie sprechen gemeinsam und gleichberechtigt mit ausgebildeten hauptamtlichen Richtern in Strafprozessen Recht.



In Sachsen-Anhalt werden für die kommende Amtsperiode von 2024 bis 2028 insgesamt rund 2.500 Schöffen gesucht. Pro Jahr ist jeder Schöffe laut Justizminsiterium üblicherweise an höchstens zwölf ordentlichen Sitzungstagen tätig, in Ausnahmefällen könnten es mehr werden. Es gibt eine Entschädigung für Zeitaufwand, eventuelle Ausfälle und Fahrten zum Gericht.