Nach der Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg durch den Attentäter von Halle wird darüber nachgedacht, die Sicherheitsvorkehrungen in dem Gefängnis zu erhöhen. Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) erklärte am Mittwoch im Rechtsausschuss des Landtags, es gebe Bedarf, die Zaunanlagen und die Kameratechnik in der JVA zu verbessern.