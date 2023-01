Landtag Sachsen-Anhalt Geiselnahme des Halle-Attentäters erneut Thema im Rechtsausschuss

Im Rechtsausschuss des Landtags wird am Mittwoch erneut über die Geiselnahme durch den Halle-Attentäter in der JVA Burg im Dezember gesprochen. Der Inhaftierte hatte zwei Bedienstete der JVA in seine Gewalt gebracht und versucht, aus dem Gefängnis auszubrechen. Das Justizministerium hatte zunächst keine Details zu einer vermeintlichen Waffe genannt und steht dafür in der Kritik.