Simulation Großer Stromausfall in Sachsen-Anhalt: Hier wird am Donnerstag der Ernstfall geprobt

21. November 2024, 05:26 Uhr

Der Strom fällt für längere Zeit aus, Telefone und Computer funktionieren nicht mehr. Wie Verwaltung, Polizei und Bundeswehr in so einem Fall zusammenarbeiten, wird am Donnerstag in Sachsen-Anhalt geprobt. Im Saalekreis und Salzlandkreis findet die Übung "Stromausfall 2024" statt. Einwohner und Einwohnerinnen sind aber nicht betroffen.