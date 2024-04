Ein Sturmtief war am Montagabend laut MDR-Wetterstudio mit bis zu Windstärke 10 über der Mitte Sachsen-Anhalts gezogen. In der Börde wurden Windspitzen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Größere Schäden entstanden nach Auskunft der Leitstellen jedoch nicht. Auch der Bahnverkehr verlief weitestgehend störungsfrei – im Westen und Südwesten Deutschlands mussten hingegen einzelne Bahnstrecken gesperrt werden .

Auch in der Stadt Südliches Anhalt haben am Montag zahlreiche Haushalte zeitweise ohne Strom auskommen müssen. Wie eine Sprecherin des Netzbetreibers Mitnetz MDR SACHSEN-ANHALT sagte, war am Nachmittag jeweils südlich und östlich von Köthen die Stromversorgung gestört. Nach ihren Angaben war bei Cattau ein Bagger in eine Freileitung gefahren. Bei Klein-Weißandt stürzte ein Baum in eine Leitung. In der Spitze seien rund 750 Haushalte ohne Strom gewesen.